تعرف على جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة خلال أسبوع (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية فيديو عن جهودها في مكافحة الجريمة على مدار الأسبوع الماضي، والتي شاركت فيها كافة القطاعات والإدارات المختلفة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) ضبط (7389) قضية تموينية متنوعة، ضبط (2329) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (25718) أرجيلة، غلق (15139) محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

وكشف الفيديو عن ضبط (103831) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(103435) شخصا بقيمة 5,171,750 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (396) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

و في مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (516 متهما، وبحوزتهم (27 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 394 عنصرا إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن عدة محافظات وبحوزتهم (242 قطعة سلاح ناري – 29 قطعة سلاح أبيض – 4546 طلقة مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة).

وبمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تمّ ضبط (847) قطعة سلاح ناري، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (5) تشكيلات عصابية، وكشف غموض (68) حادثا متنوعا، وتنفيذ (458396) حكما قضائيا، وضبط 8723 قضية تموينية متنوعة، وضبط (207) قضايا إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 4131 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 557685 جنيها).

كما تمّ ضبط (87289) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى بقيمة (74٫372٫434) جنيه، و(1532) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية بلغت 2852400338 جنيه) .

وحول قضايا النقل والمواصلات، تمّ ضبط (1322) قضية متنوعة، إلى جانب ضبط 458 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط (737) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، مع ضبط (1085) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1186) متهما.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (14) قضية بإجمالي (16) متهما بمضبوطات بلغت طن و340 كيلو جرام). أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط (260638) مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن، المرور على (162) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ(443) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (8) حالات، وفحص (460) مركبة تبين مخالفة (38) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5074) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (294) سائقا منهم.

وبمجال أمن الموانئ، تمّ ضبط (10) قضايا تهريب، وسياحيا ضبط (2021) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).