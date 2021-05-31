إصابة مريم سعيد صالح وابنها بكورونا

أعلنت الفنانة مريم سعيد صالح، إصابتها ونجلها بفيروس كورونا، قبل ساعات، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله على كل حاجة أنا وآسر ابني كورونا، دعواتكم بالشفاء".

وبدأت أعراض الفيروس بالظهور على مريم أمس الأحد، حيث كتبت أمس قائلة: “صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير، ربنا يستر هنكشف الصبح”، وسرعان ما علق جمهور الفنانة تعليقات كثيرة تمنت لها الشفاء، حيث قال متابعيها أنها يجب أن تتوجه إلى الطبيب لسرعة الكشف الطبي عليها في أسرع وقت وبيان هل ما أصابها كورونا أن دور برد عادي، متمنين لها الشفاء العاجل .

وما إن أعلنت الفنانة مريم سعيد صالح عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد حتى تفاعل معها الجمهور داعين الله عز وجل أن يشفيها في أسرع وقت وأن ينعم عليها بنعمة الصحة، كما شارك هذا المنشور عدد كبير من متابعين الفنانة، حيث كتب أحمد مكاوي: “سلامتك يا فنانة وربنا يشفيكي الدور تقيل وصعب”، فيما قالت زهرة محمد: “نتمنى للجميع الشفاء العاجل في أسرع وقت”، بينما قال أحمد لطفي: “يجب اخذ الدواء الذي سيكتبه الطبيب وليس دواء معتاد دون توقيع كشف مسبق”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم سعيد، كان خلال الموسم الرمضاني بمسلسل نسل الأغراب، حيث جسدت دور خالة غفران والذي نال إعجاب كثيرين، حيث حقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.