إغلاق أول شاطئ فى كفر الشيخ لعدم وجود فرق إنقاذ

أعلنت الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إغلاق الشاطئ المتواجد بها على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ لعدم وجود فرق إنقاذ وعلامات استرشادية، ليعد بذلك أول شاطئ يتم إغلاقه في محافظة كفر الشيخ منذ قرار فتح الشواطئ.

ودعت الوحدة المحلية، المواطنين إلى توخي الحذر عند الاقتراب من الشاطئ، متمنية لهم السلامة.

وكان 3 شباب قد لقوا مصرعهم غرقا وأصيب آخر على هذا الشاطئ، الجمعة الماضية، إذ تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى رشيد، ونقل الشاب المصاب لتلقي العلاج اللازم.

وأكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدينة ليست مصيفا في الوقت الحالي لعدم جاهزيتها، والشاطئ الذي تم به حادث الغرق مازال تحت التجهيز ولم يتم افتتاحه أصلا، وأيضا هو غير مغلق، وأن العائلات تتسرب له، والشباب الذين غرقوا كانوا يستحمون بالبحر هربا من حرارة الجو، ولا يوجد منقذون نهائيا على الشاطئ.

ونفى رئيس مطوبس، أن يكون بالمدينة أي مصايف أو شواطئ مجهزة كما تردد بعض القنوات الرسمية بإعلانها أن مطوبس بها مصيف أسوة ببلطيم، لافتا إلى أنه حاليا لا توجد مصايف بنطاق المركز.

والشباب الغرقي هم: محمود محمود عيد مسعود، أحمد أشرف حمادي، وائل صبحي الشحري.

وفي سياق متصل، فقد نظم مصيف بلطيم دورة تدريبية للمنقذين والغواصين عن كيفية إنقاذ المصطافين الذين يتعرضون للغرق، والإسعافات الأولية التي تُقدم لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور صفوت زيتون من اتحاد الغوص ، مشرف على الإنقاذ، بحضور 30 غواصًا ومنقذًا إضافة لعدد من المشرفين الذين يتواجدون بشواطئ المصيف ، وجاري الإستعانة بعدد كبير أخر من المنقذين والمشرفين.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم الشيخ، إنه تم عمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ ،لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ،وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين .

وأضاف عبدالقوي، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدد على متابعة الأبراج الخاصة بـ المنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطئ المعسكرات غربًا، وشواطئ الفنار، النرجس، الزهراء، السلام، الأمل، والفيروز شرقا وتوزيع رجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المصطافين من الغرق.

