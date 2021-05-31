حبس تشكيل عصابى تتزعمه 3 سيدات لسرقة شركة بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس تشكيل عصابي تتزعمه 3 سيدات نفذوا سطو مسلح على شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من مدير شركة لتجارة واستيراد الأدوات المنزلية وموظفتين بذات الشركة وما قرره الأول بحضور ٤ أشخاص، من بينهم سيدة منتقبة للشركة عمله بدعوى رغبتهم في شراء بضائع بقيمة مبلغ 2 مليون جنيه.



وفى وقت لاحق فوجئ بحضورهم للشركة مرة أخرى، وبحوزتهم سلاح نارى وآخر أبيض.



وقاموا بتكميمهم بلاصق طبى وتكبيلهم باستخدام "أفيزات بلاستيكية"، وإجباره على فتح خزينة الشركة، وإستولوا من داخلها على مبلغ مالى، شيكات بنكية مختلفة ، 2 هاتف محمول من المبلغتين - جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة وعقد بيع على بياض ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، من بينهم 3 سيدات "إحداهن عاملة سابقة بالشركة".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهم.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قررت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها طرف المجنى عليه، وسابقة ضبطها عقب قيامها بسرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية من المجنى عليه إبان فترة عملها لديه، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته مرة أخرى بالاستعانة بباقى المتهمين.



وفى سبيل ذلك قامت بالتوجه إلى الشركة محل البلاغ مع باقى المتهمين مرتدية زى النقاب وإيهام المجنى عليه برغبتهم في شراء بضائع، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهمة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.