الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال من ليبيريا

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت ارصفة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال ( PATRIS ) والتى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 295 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 الف طن من الغاز المسال متجهة الى الكويت، وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طنا تشمل : 2280 طن فوسفات و 13145 طن يوريا و 11333 طن رمل و 3400 طن مخلفات علف بنجر و 2273 طن كسب صويا و 2500 طن مولاس .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20583 طن تشمل :   594 طن ابلاكاش و 1039 طن خشب زان و 7000 طن ذرة و 2177 طن قمح و 4430 طن حديد و 3500 طن فول و 400 طن خردة و 1443 طن صودا .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و فلفل و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية (بصل وثوم و سمسم و ريحان ) و فواكه (برتقال و عنب و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و كرواتيا و مالطا و ايطاليا و سنغافورة و الصين و الهند و بنجلاديش و سريلانكا و سلوفينيا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2264 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175953 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64999 طنا ،  بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4909 شاحنات.

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