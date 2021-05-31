الداخلية تنجح في إعادة طفلة متغيبة لأحضان أسرتها بالغربية

نجحت أجهزة الأمن في رسم البسمة على وجه إحدى الأسر البسيطة، عقب نجاحهم في إعادة طفلة لوالدتها بعد تغيبها عن المنزل، حيث وجهت أسرتها الشكر لرجال وزارة الداخلية على تفاعلهم الإنساني .

تبلغ للخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد طنطا بالغربية من إحدى السيدات، بعثورها على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، أثناء استقلالها أحد القطارات فقامت بالبحث عن أهليتها إلا أنها لم تتوصل إليهم.

وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة وتقديم أوجه الدعم النفسى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها حيث تم التوصل لوالدتها المقيمة بمدينة طنطا بالغربية، والتى حضرت وقدمت ما يُثبت أنها والدتها، وقررت بأن نجلتها خرجت من المنزل أمس لشراء بعض المتعلقات إلا أنها لم تعد، وقامت بالبحث عنها وحررت محضرا بغيابها وأبدت رغبتها فى إستلامها، عقب تعهدها بحسن رعايتها، بعد أن وجهت الشكر لرجال وزارة الداخلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة طفل ضل الطريق لأسرته

أثناء مرور أحد رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بنطاق خدمته عثر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ضل الطريق، على الفور قام باصطحابه إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، ومن خلال فحص مواقع التواصل الاجتماعى تم التوصل لصورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى تم نشرها بمعرفة والده (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وباستدعاء والد الطفل أفاد بأن نجله ضل الطريق حال سيرهما سوياً، وتم تسليمه الطفل عقب تعهده بحسن رعايته، وقد وجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى.