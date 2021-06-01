في ذكرى ميلاده.. خصم 4 جنيهات من أول أجر ليونس شلبي لسخريته من زملائه

تحدث الفنان الراحل يونس شلبي عن حكاية أول أجر تقاضاه في رحلته مع السينما والمسرح المصري وذلك في حوار معه نشر على صفحات مجلة صباح الخير، يقول يونس شلبي:" أول أجر تقاضيته من التمثيل كان في مسرحية "ميديا" من إخراج نبيل الألفي، وكان المبلغ بعد الخصم 13 جنيها، وخصموا اربعة جنيهات لأنني كنت أضحك على زملائي وهم بالملابس الرومانية.

وواصل: "وقتها كتبت خطابا إلى أسرتي في البلد وقلت لهم لا ترسلوا مصاريف فقد اصبحت ممثلا محترفا، وتقاضيت أجر 13 جنيه، والمبلغ بالفعل وقتها كان يكفي لأن انفق على نفسي لمدة شهر وأكثر.

كان وقتها يونس شلي قد تزوج وانجب بنتا أسماا شيماء، وكانت تبلغ من العمر عام ونصف، وكان له ابن عمره شهران، وجاءت أمه لتعيش معه في بيته، يقول:" ابنتي غلباوية جدا، ومدمنة لبان، ولا أعرف كيف تعرف تستطيع أن تكتشف بائع اللبان على بعد كيلو كامل.

يذكر أن يونس شلبي الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده ولد في31 مايو 1941م وتوفى في 12 نوفمبر 2007، ولد في ميدان الطميهي بالمنصورة. درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة. جذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.

قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته ومنها العيال كبرت وحاول تفهم يا زكي. شارك يونس بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنياً ومنها (العسكري شبراوي) و(ريا وسكينة) و(مغاوري في الكلية) و(سفاح كرموز) و(الشاويش حسن) و(عليش دخل الجيش) و(رجل في سجن النساء). لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون ومنها (الكرنك) و(شفيقة ومتولي) للمخرج علي بدرخان و(إحنا بتوع الاتوبيس) للمخرج الراحل حسين كمال. كان آخر أدواره في فيلم (أمير الظلام) عام 2002.

كما شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل) إضافة إلى (بوجي وطمطم) وهو مسلسل للأطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان. قل نشاطه الفني بسبب المرض وذلك لحين وفاته في 12 نوفمبر 2007 عن 66 عاماً.