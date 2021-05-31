بدء التحقيق مع المتهم بتعريض حياة نجله للخطر في الشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة ضبط عامل لاتهامه بتعريض حياة نجله البالغ من العمر 10 سنوات للخطر.

وتبين أن المتهم امسك بنجله وإخراج قدمه ( رجل نجله) من نافذة أحد العقارات تحت الإنشاء بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

البداية كانت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر به أحد الأشخاص يمسك بطفل، ويخرجه من نافذة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، حيث تم تحديد مكان تصوير الفيديو والواقعة، بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بدأ ضباط وزارة الداخلية في فحص الفيديو، لما له من أثر على نفسية الطفل الصغير وتهديد لحياته، وبدأوا فى تحديد هوية الرجل والطفل، حيث تبين أنه عامل بذات العقار المصور به الواقعة، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله فى وضع مُعلق في الهواء.

عقب فحص الفيديو تم تسليم تلك المعلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة، بدأ ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، ، لما له من أثر على نفسية الطفل الصغير وتهديد لحياته، وبدأوا فى تحديد هوية الرجل والطفل، حيث تبين أنه عامل بذات العقار المصور به الواقعة، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله فى وضع مُعلق في الهواء.

عقب تقنين الإجراءات وعقب تحديد هوية الرجل بالفيديو، قامت قوة قادها المقدم محمد صقر رئيس مباحث الشروق ويرافقه كل من الرائد أحمد الصباغ والرائد كريم الجمل والرائد كريم علام والرائد مهاب إبراهيم معاوني مباحث القسم باستهداف المتهم وتمكنوا من ضبطه.

وبمواجهته بالفيديو المشار إليه والمنتشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقوله أنه كان يلهو مع طفله، بالطريقة المشار إليها، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وارتكب فعلته.