لجنة وزارية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» فى قرى دمياط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنه ضمن متابعة للمشروع القومي حياة كريمة بمحافظة دمياط، قامت لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والسيد نائب محافظ دمياط، واللواء سكرتير عام المحافظة، والسيد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ورئيس مركز ومدينة كفر سعد، ونائب رئيس مركز كفر سعد، وممثلي جهاز الساحل الشمالي الأوسط، بجولة تفقدية داخل قرية الوسطاني بمركز كفر سعد بدمياط التابعة لمبادرة حياة كريمة.



وأضافت المؤسسة في بيان اليوم، أنه قامت اللجنة بالبحث في مشكلة الملعب السباعي ومجمع الخدمات، وتمت معاينة المكان المراد ضمه لمركز الشباب وهو مبنى الوحدة الإجتماعية، ومبنى جمعية تنمية المجتمع بالوسطاني، ومبنى الوحده المحلية القديم، لضمها لمركز شباب القرية لتوسعتها.



وأكدت المؤسسة أنه قد تم الإتفاق على أن يتم أخذ الملعب السباعي لإقامة مجمع الخدمات وزيادة مساحة مركز شباب الوسطاني والذي لاقى ترحاب كبير من المواطنين.

وعلى الجانب الآخر، فقد تم إنزال المعدات والجسات الميكانيكية ببعض القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة بدمياط لبدء تنفيذ مشروعات المقررة بالقرى المستهدفة، وهي: جسات ميكانيكية موقع مجمع مصالح تفتيش ثاني بالمحمدية، والجسات الميكانيكية بالوحدة الصحية بالبنك، والجسات الميكانيكية بالوحده الصحية بابو سعاده الصغرى، و الجسات الميكانيكية بمركز شباب كفر سليمان، والجسات الميكانيكية بأرض مجمع مصالح قرية الوسطانى.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.