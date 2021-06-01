الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طولها 60سم.. العثور على ترسة بحرية نافقة على شواطئ الساحل الشمالى (صور)

ترسة نافقه
ترسة نافقه

قال حازم الكواكبي مؤسس فريق حماية وإنقاذ الكائنات البحرية، أن فريق متطوعين حماية وإنقاذ الكائنات البحرية عثر اليوم الإثنين على ترسة بحرية كبيرة على إحدي شواطئ الساحل الشمالي شرق مدينة مرسي مطروح.

 

وأضاف أنه تم علي الفور انتشال الترسة حيث تبين نفوقها إثر تأثرها بإصابة في الرأس ناتجة عن اصطدامها بأحد المراكب، مؤكدًا أنه تم تحديد نوع السلحفاة وتم عمل مدفن آمن لها.

 

وأشار إلي أنها خضراء من الأنواع المهددة بالإنقراض، وطولها 60 سم وعرضها 48 سم، مقدما الشكر للعاملين في مجال الانقاذ البحري لوعيهم بالإضافة إلي مجموعة بوبس للإنقاذ.

ترسة نافقه بالساحل الشمالي
ترسة نافقه بالساحل الشمالي
ترسة نافقه بالساحل الشمالي
ترسة نافقه بالساحل الشمالي
ترسة نافقه بالساحل الشمالي
ترسة نافقه بالساحل الشمالي
سلحفاة شواطئ الساحل الشمالى انقاذ الحيوانات البحرية ترسة

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