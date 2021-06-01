الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حياة كريمة» تواصل تطوير البنية التحتية بقرى المنوفية

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن انجازات مشروعات المبادرة بمحافظة المنوفية، ففي مركز الشهداء تم صب سقف الدور الخامس لمدرسة الشهيد شوقي الفقي بقرية دراجيل، مع استمرار أعمال الإنشاءات بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية دراجيل، واستمرار أعمال التبطين لترعة الطولاني بمدينة الشهداء.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار أعمال الإنشاءات بمدرسة الوحدة الوطنية بقرية دراجيل، وتركيب وإحلال أعمدة الكهرباء بقرية العراقية، واستمرار أعمال حفر الصرف الصحي بقرية أبوكلس، وصب الدور الخامس لمدرسة الشهيد عصام الخولي بقرية أبوكلس.

كما تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الصبة العادية الخاصة بمشروع إنشاء جناح بمدرسة الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبة، كما تم شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الخامس، وتم تسديد الدور الثاني والثالث والرابع بالطوب الأحمر وتنفيذ النجارة والكهرباء، كما تم شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الرابع من مدرسة  عبدالسلام وهبة علي مساحة 480م.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى.

ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى في 26 محافظة، بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، وتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق.

حياة كريمه المنوفية مشروع تطوير الريف المصرى الرئيس السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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