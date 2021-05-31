الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البرازيلي يتوقع وصول استثمارات بـ50 مليار دولار

جاير بولسونارو
جاير بولسونارو

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة من منتدى الاقتصاد البرازيلي إن أهداف هذه الدورة معبرة للغاية.
 وأضاف أنه من المحتمل تقديم 60 مشروعا تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 72 مليار دولار خلال الدورة الحالية.
 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولسونارو قوله: إنه في ضوء المقترحات المقدمة في المنتدى، من المتوقع وصول استثمارات بقيمة 50 مليار دولار إلى البرازيل لتوفير 22 ألف وظيفة خلال الفترة من 2021 إلى .2022
 

واعترف بولسونارو: بأن البلاد مازالت تواجه مخاطر بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتخفيف حدة الأزمة.
 

وقال: إن الأزمة الصحية لا تهدد نمو الاقتصاد البرازيلي، وإن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتقليل ما يعرف باسم تكلفة العمل في البرازيل.
 

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن الحكومة وضعت حلولا ضريبية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.


من ناحيته قال ماورسيو كلافر كارون رئيس بنك التنمية الأمريكي  أمام المنتدى: إن البنك المعني بتمويل المشروعات التنموية في دول أمريكا اللاتينية وافق على تقديم خط ائتمان بقيمة 20 مليار دولار لدعم البرازيل.

 

وعلى صعيد اخر أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد 30 مايو ليبلغ مجمل المصابين 16.5 مليون.

وسجلت البرازيل كذلك 874 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 461 ألف حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى سجلت بريطانيا أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة و6 وفيات الأحد 30 مايو، وهو أقل من عدد الإصابات المُسجل اليوم الذي سبقه.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنكلترا إن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 39 مليونًا و259 ألف شخص

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