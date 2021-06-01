«مونولوج إسرائيل يا غلبانة سبب شهرتي».. حكاية اتجاه يونس شلبي للتمثيل

«من صغري وأنا أحب الضحك، وأحب أن أكون سببا في ضحك الناس، وأحس بمتعة شديدة حين أراهم مبسوطين، وكنت وأصدقائي في الكشافة نقيم معسكرات في القرى وتنقلب الفصول في المدرسة- مدرسة القرية- إلى غرف نوم لنا، ووقت الليل نعمل سامر ويأتي الفلاحون من القوى ويتحلقون حولنا».. بهذه الكلمات بدأ الفنان الراحل يونس شلبي اعترافاته في حوار أجرته معه مجلة "صباح الخير".

وأكمل شلبي: "كنت مونولوجيست كبير ولي مونولوجات حلوة جدا، وأذكر هنا مونولوج جميل عن إسرائيلىوهو الذي جعلني مشهورا جدا، وكان مطلع المونلوج يقول" إسرائيل يا غلبانة يا عاملة قمع ونسيانة، هانخليكي ف خبر كان"، وقدمت المونولوج في ذلك الوقت مع فريق الكشافة والمسرح المدرسي.

وتابع: “التحقت بمعهد التمثيل عام 68 وتخرجت فيه عام 71، وفي فترة الدراسة اشتركت في أعمال مسرحية ، وقتها كنت اقبل أي دور يعرض علي، حتى ولو كان دورا واحدا صامتا ممسكا حربة في ركن المسرح، كنت أحب أن أستفيد في ذلك الوقت، وأشاهد الفنانين الكبار كيف يتعاملون مع الجمهور، كنت حينها أشعر بالنبض الحي لهذه العلاقة وأنا معهم”.

يذكر أن يونس شلبي الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده ولد في31 مايو 1941م وتوفى في 12 نوفمبر 2007، ولد في ميدان الطميهي بالمنصورة، ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.

وقدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته ومنها العيال كبرت وحاول تفهم يا زكي.

وشارك بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنياً ومنها (العسكري شبراوي) و(ريا وسكينة) و(مغاوري في الكلية) و(سفاح كرموز) و(الشاويش حسن) و(عليش دخل الجيش) و(رجل في سجن النساء)، لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون ومنها (الكرنك) و(شفيقة ومتولي) للمخرج علي بدرخان و(إحنا بتوع الاتوبيس) للمخرج الراحل حسين كمال، وكان آخر أدواره في فيلم (أمير الظلام) عام 2002.

كما شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل) إضافة إلى (بوجي وطمطم) وهو مسلسل للأطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان. قل نشاطه الفني بسبب المرض وذلك لحين وفاته في 12 نوفمبر 2007 عن 66 عاماً.