الحريرى يبحث مع رؤساء وزراء لبنان السابقين ملف تشكيل الحكومة

أجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مباحثات مع رؤساء الحكومة السابقين، تناولت مسار ملف تشكيل الحكومة الجديدة والذي يشهد تعثرًا منذ أكثر من 7 أشهر.



واستقبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمقر إقامته عصر اليوم (بيت الوسط) رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.



يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المكثفة التي تشهدها الأوساط اللبنانية لحلحلة أزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على مدار ساعتين في وقت سابق من اليوم لبحث مستجدات تشكيل الحكومة.

وفي ختام اللقاء وصف البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أجواء المباحثات بين بري والحريري بأنها كانت "إيجابية".



الجدير بالذكر، أن الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني كلفت في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدًا أنهم جميعًا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.



ولم تنجح- حتى الآن- الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.