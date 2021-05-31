الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

حريق
حريق

نشب حريق في “عمارة سعودي” بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بالجيزة، دون وقوع خسائر بشرية، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء هشام صادق، وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وفرض كردون أمني حول المنطقة لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وقال أحد السكان إنه تم إخلائهم من العقار، ولا زالت الأدخنة تتصاعد، وتبذل القوات جهودا مضنية للسيطرة على الحريق.

 

ـ عقوبة الحريق العمدي

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

ووفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. 

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

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