الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ووكالة الفضاء

الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور

انعقد  اليوم الاثنين، مجلس جامعة دمياط، بجلسته رقم 161 أونلاين عبر برنامج  Microsoft Teams برئاسة  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة  أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بضرورة استمرار التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة.

كما وجه رئيس الجامعة بدراسة إبرام بروتوكول تعاون بين الجامعة و وكالة الفضاء المصرية لما سيكون له من مردود إيجابي على دبلوم علوم الفضاء الجاري اتخاذ موافقات المجالس المختصة لبدء الدراسة به بكلية العلوم، وأكد على ضرورة العمل الفترة القادمة بعد البدء في الدراسة بدبلوم علوم الفضاء على امتلاك الجامعة لقمر صناعي تعليمي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع كليات الجامعة على ما اتخذوه من إجراءات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الموعد الذي تم تحديده مسبقًا 22 مايو 2021، وعلى الأخص كليتي التربية الرياضية والزراعة لما لهما من جهود ملموسة على أرض الواقع وبحرم الجامعة الجديد.

ثم انتقل  بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي الموافقة على تفعيل قبول طالبات للدراسة بكلية التربية الرياضية بدءً من العام الجامعي 2021/2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

والموافقة على نقل هشام عرفات أستاذ هندسة الحاسبات والنظم ووزير النقل السابق من كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة بالجامعة، ومخاطبة جامعة المنصورة لاستكمال باقي الإجراءات.

الموافقة على تجنيب عدد 40 فدان من مساحة حرم الجامعة الجديد وتخصيصهم لجامعة دمياط الأهلية، وتحميل مشروع جامعة دمياط الأهلية حال اتخاذ قرار بإنشائها تكلفة أعمال البنية التحتية التي صرفت عليها وتم إغلاق محضر مجلس الجامعة على ذلك. 

جامعة دمياط دمياط مجلس جامعة دمياط أستاذ جامعي الدكتوراة

الأكثر قراءة

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

عقب الاعتداء عليه.. رئيس حي عين شمس: «معنديش خصومة مع حد»

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

«أمن القاهرة» يضبط المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس

«كنت بهزر معاه».. القبض على عامل علق نجله من الطابق الرابع بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل