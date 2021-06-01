فتح 150 مركزًا للشباب لاستقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، كافة مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالاستعداد التام للفتح أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.



قال نورالدين، إن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدى المبادرات التي تحقق محورًا رئيسيًا من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم فتح مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقى لقاح كورونا، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة ، مع التطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن خطتها الشاملة في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أنه، تم فتح 150 مركز شباب بشكل مبدئي بالقرى والمدن متاحة لتقديم خدمة التسجيل لتلقي المواطنين لقاح كورونا، انطلاقًا من قيام مراكز الشباب بدورها في خدمة المواطنين كمراكز خدمة مجتمعية خلال تلك الأزمة، والذي انطلق مع تداعيات جائحة كورونا والتي بدأت بحملة التوعية التي أطلقتها مراكز شباب بيلا العام الماضي في أول الأزمة بالمدارس والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن اضافة الملصقات التوعوية بالشوارع والمحلات الحملات، وكذلك حملات التطهير و التعقيم بجميع مراكز شباب كفر الشيخ .



وأضاف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية لشباب، انطلقت فعاليات مبادرة فتح مراكز الشباب أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الصحة والسكان، حيث انطلقت المبادرة من مركز شباب قرية ابشان التابع لإدارة شباب بيلا بإشراف محمد السماحى مدير الإدارة، ومتابعة ماهر أحمد مسئول الربط الالكتروني ، وتستمر لتشمل كافة مراكز شباب بيلا، والتي تجسد بشكل واضح مدى التكامل والتعاون وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وتسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين، مؤكدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب، مبادرة فتح مراكز الشباب بكفر الشيخ لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بمتابعة عبد الفتاح الوكيل منسق المبادرة بالمحافظة، شريف السواق مسؤول الربط الالكتروني بالمديرية، رشا محي الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.