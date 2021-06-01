الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرفة مجهزة لعلاج أول حالة مصابة بالفطر الأسود فى الفيوم.. وأسرة الحالة ترفض

غرفة مجهزة لعلاج
غرفة مجهزة لعلاج الفطر الأسود

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن أنه تم تجهيز غرفة تتكون من سريرين وحمام خاص بمستشفى الرمد التابع للمحافظة، لعلاج أول حالة مصابة بمرض الفطر الأسود، وتُدعى نبيلة فرج، إلا أن أسرة الحالة رفضت علاجها بالمستشفى، مستنكرًا رفضهم الغير مبرر.

 

وكان قد وجه محافظ الفيوم، بتوفير الغرفة للمريضة استحابةً لاستغاثة ابنتيها على القنوات الفضائية، إلا أن الأسرة رفضت بأسلوب ليس له مبرر، وكان قد تواصل معها وكيل وزارة الصحة، ولكن دون جدوى.


وفي ذات السياق قالت ابنة أول حالة مصابة بالفطر الأسود، إن والدتها كانت مصابة بكورونا حتى تماثلت الشفاء، وفجأة شعرت بتنميل في نصف وجهها وعينيها بتقفل لوحدها وذهبنا لدكتور أنف وأذن، حيث أوضح لنا أن العصب الثالث والخامس والسابع تأثروا، فذهبنا لدكتور مخ واعصاب، أوضح أنها مصابة بالفطر الأسود، وطلب منا بضرورة الذهاب لدكتور الأنف والأذن، وبالفعل طلب منا عمل عملية تنظيف سريعاً، وحالياً تتلقى العلاج وتأخذ حقن امبيزون، ونحن نطالب وزارة الصحة بتوفير تلك الحقن لأنها ناقصة في السوق وسعرها غالي.

 

وأضافت أن والدها أيضا أُصيب بفيروس كورونا مع والدتها، ولكن توفي في ١١مايو منذ أسبوعين، معلقة: "مخبين على والدتي وفاة بابا فهي لم تعلم حتى الآن بوفاته، وتعلم أنه في الحجر الصحي فقط، خوفاً عليها حتى لا يحدث مضاعفات لها وخطورة حالتها".

 

وأكد "الأنصاري" على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بسرعة تلقي لقاح "كورونا" لوقاية أنفسهم وأسرهم من عدوي هذا الفيروس اللعين، موضحاً أننا نمر بظروف استثنائية تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهة أي تصرف خاطئ.

 

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الاستمرار في اتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، والحد من التجمعات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

محافظة الفيوم توفر غرفة مجهزة حالة الفطر الأسود

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

تفاصيل اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا للسطو على شركة بالدرب الأحمر

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو