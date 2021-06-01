غرفة مجهزة لعلاج أول حالة مصابة بالفطر الأسود فى الفيوم.. وأسرة الحالة ترفض

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن أنه تم تجهيز غرفة تتكون من سريرين وحمام خاص بمستشفى الرمد التابع للمحافظة، لعلاج أول حالة مصابة بمرض الفطر الأسود، وتُدعى نبيلة فرج، إلا أن أسرة الحالة رفضت علاجها بالمستشفى، مستنكرًا رفضهم الغير مبرر.

وكان قد وجه محافظ الفيوم، بتوفير الغرفة للمريضة استحابةً لاستغاثة ابنتيها على القنوات الفضائية، إلا أن الأسرة رفضت بأسلوب ليس له مبرر، وكان قد تواصل معها وكيل وزارة الصحة، ولكن دون جدوى.



وفي ذات السياق قالت ابنة أول حالة مصابة بالفطر الأسود، إن والدتها كانت مصابة بكورونا حتى تماثلت الشفاء، وفجأة شعرت بتنميل في نصف وجهها وعينيها بتقفل لوحدها وذهبنا لدكتور أنف وأذن، حيث أوضح لنا أن العصب الثالث والخامس والسابع تأثروا، فذهبنا لدكتور مخ واعصاب، أوضح أنها مصابة بالفطر الأسود، وطلب منا بضرورة الذهاب لدكتور الأنف والأذن، وبالفعل طلب منا عمل عملية تنظيف سريعاً، وحالياً تتلقى العلاج وتأخذ حقن امبيزون، ونحن نطالب وزارة الصحة بتوفير تلك الحقن لأنها ناقصة في السوق وسعرها غالي.

وأضافت أن والدها أيضا أُصيب بفيروس كورونا مع والدتها، ولكن توفي في ١١مايو منذ أسبوعين، معلقة: "مخبين على والدتي وفاة بابا فهي لم تعلم حتى الآن بوفاته، وتعلم أنه في الحجر الصحي فقط، خوفاً عليها حتى لا يحدث مضاعفات لها وخطورة حالتها".

وأكد "الأنصاري" على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بسرعة تلقي لقاح "كورونا" لوقاية أنفسهم وأسرهم من عدوي هذا الفيروس اللعين، موضحاً أننا نمر بظروف استثنائية تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهة أي تصرف خاطئ.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الاستمرار في اتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، والحد من التجمعات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.