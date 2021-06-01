الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مناظرة 463 حالة بالمجان فى قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية القلمينا

قافله طبيه
قافله طبيه

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا التابعة لدائرة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة، أن الجامعة لا تألوا جهدًا في تقديم الخدمات العلاجية لأهالينا من أبناء إقليم جنوب الصعيد اتساقًا مع رسالة الجامعة في دعم المجتمع المحيط وبما يساهم في بناء الإنسان المصرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن جامعة جنوب الوادى نجحت في الوصول بقوافلها الطبية إلى المناطق النائية لتقديم خدمات علاجية فائقة لقاطنى تلك المناطق وتحقيق حياة كريمة لهم .

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التى شارك فيها أطباء كليتى الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 463 حالة منها 100 باطنة و50 رمد و90 عظام و15 نساء وتوليد و100 أطفال و60 جلدية و33 أنف وأذن وحنجرة و15 نفسية وعصبية، إضافة إلى مشاركة فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى توعية المواطنين بأخطار الإدمان تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، قد نظمت العديد من القوافل الطبية خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا. 

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قد نظمت قافلة طبية منذ أيام قليلة بقرية عزبة البوصة، وبها العديد من التخصصات الطبية.

خدمات وقف مستشفيات رياضة قنا تنسيق عبدالفتاح السيسي مجتمع تنمية العلاج

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

تفاصيل اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا للسطو على شركة بالدرب الأحمر

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو