مناظرة 463 حالة بالمجان فى قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية القلمينا

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا التابعة لدائرة مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجامعة، أن الجامعة لا تألوا جهدًا في تقديم الخدمات العلاجية لأهالينا من أبناء إقليم جنوب الصعيد اتساقًا مع رسالة الجامعة في دعم المجتمع المحيط وبما يساهم في بناء الإنسان المصرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن جامعة جنوب الوادى نجحت في الوصول بقوافلها الطبية إلى المناطق النائية لتقديم خدمات علاجية فائقة لقاطنى تلك المناطق وتحقيق حياة كريمة لهم .

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التى شارك فيها أطباء كليتى الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 463 حالة منها 100 باطنة و50 رمد و90 عظام و15 نساء وتوليد و100 أطفال و60 جلدية و33 أنف وأذن وحنجرة و15 نفسية وعصبية، إضافة إلى مشاركة فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى توعية المواطنين بأخطار الإدمان تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والصندوق.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، قد نظمت العديد من القوافل الطبية خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا.

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، قد نظمت قافلة طبية منذ أيام قليلة بقرية عزبة البوصة، وبها العديد من التخصصات الطبية.