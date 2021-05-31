بماذا سأخبر الله؟.. 7 أعمـال جديدة تصدرها منشورات إبييدي خلال يونيو

أعلنت منشـورات إبييدي، اليوم الاثنين، عن عزمها إصدار 5 أعمال أدبية جديدة وعملين لأدب الأطفال، والأعمال الخمسة جاءت كالتالي:

- رواية "حكاية ميم" للكاتب مايكل بشري

تقتحم الرّواية زوايا المواضيع الجديدة، والّتي نادرًا ما تُناقش في الرّوايات العربية، مثل النّوع والهويّة الجنسيّة. ترسم العلاقات المعقدة في الرّواية على نطاق أوسع من المجتمع المصري الحديث وتسلط الضّوء على الفساد في القطاع الطبي بطريقة شجاعة ودقيقة، كل هذا عن طريق سرد حياة ماريا ومعاناتها الخاصة ومأساتها الخالصة.

- رواية "فرسان حبقوق" للكاتب يوسف نجيب

حبقوق هو نبيٌ سُجلت أقواله وصلاته في سفر حبقُّوق، وكان أول من تنبأ بنهاية العالم. في كتاب رعب يخطف الأنفاس؛ يصور نهاية الأخلاق من خلال مخطط شرير مليء بالخطايا والفظائع الشيطانية، فيأخذنا إلى عالم لا نريد الذّهاب إليه ولكن لا يمكننا مقاومة التّواجد بداخله.

- رواية "علبة الحذاء" للكاتبة الفلسطينية صونيا خضر

تمتد أحداث هذه الرّواية بين سبعينيات القرن الماضي وعام 2020، الّذي تمكنتْ فيه المكنة الإعلامية نزولاً عند رغبة القوى الخفية، من تغيير وضعية العالم من نشط الى خامل، وتستمر الى ما سيحدث بعد ذلك، من تداعيات لا أحد يعرف عنها شيئاً بعد.

ثلاث شخصيات رئيسية لثلاث أجيال من الفلسطينيين، لاجئ ومغترب ومواطن، تجمعهم الصّدفة في برشلونة، بعد ضياع حقائب اثنين منهم في المطار، وتعثر العثور عليها بسبب الجائحة التي اجتاحت العالم، لتتوفر لهم فرصة التّعارف وإعادة النّظر بأسباب وجودهم في تلك المدينة.

- رواية "شيطان آيلول" للكاتبة الجزائرية ليندة طرودي

الرّواية ضمن فئة أدب الرعب، تدور أحداثها مُستقبلاً، حينما تُصبح السّيطرة هاجساً لشياطين الإنس والجن، عندما يضيع النّاس بين ملذّات الدّنيا، ويتناسون الرّجوع إلى الله.

بطلة الرّواية فتاة اسمها أيلول تعيش عدّة عصور متتالية، لكن كلّ مرّة تكتشِف هاجساً جديداً يُقيِّد حُرّيتها، لأنّها ببساطة لم تُحاول معرفة نفسها من قبل، أيلول الفتاة التي ستعيش في عصر الجليد بحثاً عن الحقيقة التي تقودها إلى جزيرة سلطان الجن شمهروش، قبلها تضيع بين ذاكرتها الملعونة وبين طموحات والدها السّياسية، فهي ابنة الرّئيس الّذي ضاع فضاع معه شعبه إلى مالا نهاية.

- رواية "بماذا سأخبر الله؟" للكاتبة السّعودية هيلانة الشّيخ

تشاكس الكاتبة المجتمع كعادتها، تكتب بصدقٍ وجرأة، تصوّر كل شيءٍ في عوالمها، وتحارب من أجل قضاياها بقوة قلمها، تقول هيلانة في عملها الجديد: "اليد! رغم كثرة الأيادي التي حاولت مرارًا دفني حيةً كان باستطاعتي قطعها والخروج بيدٍ واحدة مُمتدة لي وحدي، بقعة الضوء ابتعدت، لم أعد أبصر اليد التي تدفعني للأعلى، وتُجذف بي للبقاء، توارت بعيدةً وقطعت مسافة أطول من طول قامتي، مهما لوّحت لا أستطيع اللحاق بها، أشعر أن جسدي ثقيل تحت التراب، لم يبق مني غير يدٍ واحدة وثقب صغير أتنفس ببطء منه بعض الهواء مخلوطًا بأتربة المدينة المُصابة بالجائحة. تفاقمت أفكاري وضاقت عليّ المساحة، وبدأت أضمر.

فمنذ أن وضعت رأسي في زجاجة مُعبأة بالنبيذ الأحمر الفاخر! لا تستغرب يا حبيبي؛ أعي جيدًا أن الفكرة أبعد من تصوراتك؛ فكيف لرأسٍ يعج بالسنوات والحكايات أن يعبر من عنق زجاجة لا تتسع لرأس فأرٍ أجرب؟".

- كتاب الأطفال "الأرنب هو الثّعلب" للكاتب مصطفى الشّيمي

الأرنب هو الثعلب، هكذا قرر ملك الغابة ذات يوم، رغم أن الأرنب أرنوب، يأكل الجزر ويملك أذنين طويلتين. ماذا سيفعل الأرنب يا تُرى، هل يستسلم لتنمر الأسد، أم يصدق صورته في المرآة؟

- كتاب الأطفال "خمس دقائق أخرى" للكاتبة سمر طاهر ورسومات الفنانة ندى فرج

أن "خمس دقائق" تعتبر (وقت طويل) لو فعلنا شيئا مملا أو صعبا، أو كان علينا الانتظار.. بينما تصبح (وقت قصير) عندما نفعل شيئا ممتعا، لأن الوقت يمر سريعا عندما نسمع أغنية جميلة، أو نلعب مع أصدقاءنا لعبة نحبها.

وعلق عماد الدين الأكحل على الإصدارات قائلٍا:" تعاني صناعة نشر الكتب من مصاعب بالغة لسنين، وجاءت جائحة كورونا منذ أكثر من عام بمزيد من هذه الصّعوبات، ولكننا مازلنا مُصرّين على دعم وتقديم الإبداعات العربية وإيصالها لكل قارئ عربي في كل مكان، فالأدب ضرورة للحفاظ على سلامة الرّوح والصّحة النّفسية وخاصة خلال أوقات الأزمات.

من جانبه صرح محمود عبد النبي محمود، مدير مكتب القاهرة، مسؤول تعاقدات الشرق الأوسط: "في الفترة الأخيرة، نستخدم هاشتاج "نكتب عن الإنسانية"، ومع نظرةٍ خاطفة إلى مجمل موضوعات الأعمال، ستجد أن قضايا الإنسان حاضرة، وتم عرضها في أشكال روائية متنوعة ما بين الأدب الاجتماعي والنّفسي والرّعب، وهذا ما نعمل عليه دائمًا في منشورات إبييدي؛ نكتب عن الإنسانية، ونحارب من أجلها كل شيء، كي تصل قصصها إلى كل قارئ".

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