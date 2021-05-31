الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تدين استمرار الحوثى فى استهداف السعودية

مجلس وزراء الكويت
مجلس وزراء الكويت

أعرب مجلس وزراء الكويت، عن إدانة واستنكار الدولة لاستمرار محاولات استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، من قبل ميلشيا الحوثي والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة استهدفت مدينة خميس مشيط، إضافة إلى استخدام الزوارق المفخخة جنوب البحر الأحمر لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الكويت الذي عُقِدَ بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وخلال الاجتماع، أكد مجلس الوزراء الكويتي أن تواصل هذه الاعتداءات الإرهابية يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، كما يمثل تحديًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

كما أكد المجلس، وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية، وتضامنها التام وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بحث مجلس الوزراء الكويتي، الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن إدانته للتفجير الذي استهدف حافلة نقل أساتذة جامعة قرب العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت الماضي والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة المبادئ والقيم اإلنسانية والشرائع السماوية، فيما شدد على موقف دولة الكويت الثابت المناهض للإرهاب وأعمال العنف بكافة أشكالها وصورها مهما كانت أسبابها ودوافعها.

كما أدان مجلس الوزراء الكويتي حوادث إطلاق النار في عدد من المدن والولايات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، مؤكدًا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء.

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