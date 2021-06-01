الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعتمد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الرديسية قبلى

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الرديسية قبلى، بعد إعتماد الحيز العمراني لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 902 فدان بعد أن كانت 265 فدان في آخر حيز عمرانى معتمد للمدينة وذلك في عام 1996.


وأوضح اللواء أشرف عطية أن المخطط الإستراتيجى سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها الحرفية والخدمية والبنية التحتية مع التوسع العمرانى ، لافتاً إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها إنشاء متحف للأثار وعدد من المواقع القضائية والشرطية والخدمية لتخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين.


كما وجه عطية بسرعة إدراج مشروع إعداد المخطط التفصيلى للمدينة فور صدور قرار إعتماد المخطط الإستراتيجى العام للمدينة وذلك لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية ، مؤكداً أنه تم عرض مشروع المخطط الإستراتيجى للمدينة بجلسة إستماع في ديسمبر 2020 مع ممثلين من أهالى مدينة الرديسية قبلى حيث تم إستعراض مطالبهم ومقترحاتهم وبناءاً علية تم إدرجها ضمن المشروعات الواردة بالمخطط. 

 

و نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو اليوم بحملة مكبرة لفتح شارع السوق وسط مدينة إدفو وإزالة أكثر من ٢٠٠ حالة إشغال وتعدى على الطريق العام ، بجانب مصادرة حوالى 500 تندة وفرش لبيع الخضروات والفاكهة وجميع السلع الغذائية والأساسية.

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لتفريغ المدن من الباعة الجائلين والحد من ظاهرة الإشغالات وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان تخطيط محافظ أسوان المخطط الإستراتيجي محافظة أسوان

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