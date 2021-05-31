الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

عقب الاعتداء عليه.. رئيس حي عين شمس: «معنديش خصومة مع حد»

محكمة
محكمة

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس.

كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة_نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (رئيس أحد الأحياء بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفى" .. فوجىء بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه 
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين .. أسفرت جهوده بالإستعانة بالتقنيات الحديثه عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، بإستهدافه أمكن ضبطه ، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش) ، وبالإشتراك مع (سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه ، وشخصان آخرين "جارى ضبطهما".

وذلك لقيام المجنى عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء .. فعقد العزم على الإنتقام منه ، وفى سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقى المتهمين وإرتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى.

تحريض منزل تحقيق مديرية أمن عين شمس

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