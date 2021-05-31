«هنا القاهرة»..«التنسيقية» تحتفي بذكرى انطلاق الإذاعة المصرية (فيديو)

احتفت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى الـ87 لانطلاق الإذاعة المصرية وعيد الإعلاميين.

وقالت التنسيقية:“إن قص شريط الافتتاح للإذاعة المصرية كان علي يد الشيخ محمد رفعت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتلاه صوت الآنسة أم كلثوم آنذاك، وأول صوت إعلامي خرج منها كان للمذيع القدير أحمد سالم ".

أضافت التنسيقية: "أن الإذاعة المصرية العريقة ظهرت بعد خمس سنوات من ظهور أول محطة إذاعية عالمية حيث قدمت الإذاعة عبر موجاتها إعلاميون ومذيعون ارتبط المصريون بصوتهم ليسطروا 87 عاما من العراقة والتاريخ".

وفد من نواب التنسيقية يلتقي مع أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

والتقي اليوم وفد من أعضاء مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك ناقش الاجتماع بعض المشاكل التي تواجهها المدارس الكاثوليكية وطرح حلول لها والاتفاق علي مناقشة تلك المشاكل من خلال نواب التنسيقية في لجنة التعليم .

وقام نواب تنسيقية الاحزاب بجولة في مدرسة القديس يوسف وقاعة التاريخ التي تحمل تاريخ وإنجازات المدرسة لأكثر من مائة عام ضم وفد التنسيقية من اعضاء مجلس النواب النائب عماد خليل النائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي النائبة أميرة العادلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي وكان في استقبالهم أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الاخت سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك والممثل القانوني لمدارس الرهبانية والأب يوسف اسعد أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة وصبحي شفيق خليل برسوم مدير مدرسة العائلة المقدسة وممثل عن مديرين المدارس بالأمانة العامة الكاثوليكية والمستشار مراد ماهر مستشار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.