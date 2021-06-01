محافظ أسوان يعتمد المجموعة الخامسة من طلبات التصالح

أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الخامسة على التوالي، حيث كان من أبرز الطلبات التي وافق عليها المحافظ قبول التصالح فيما يتعلق بمستشفى المعلمين والمقامة على مساحة 4 ألاف متر بجوار مدرسة بمنطقة أمتداد العقاد بمدينة أسوان والمتوقفة منذ عام 2018 ولم يتم دخولها الخدمة لعدم توصيل التيار الكهربائي لها ليكون ذلك بمثابة بشري سارة لأبناء المجتمع الأسواني وبما يساهم بدوره في سرعة ًتشغيل المستشفى وتحقيق العوائد الإيجابية منها بالشكل المطلوب.

وأوضح عطية بأنه تم فحص 2500 ملف حيث وصل عدد الملفات المقبولة إلى 1700 ملف ، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 1550 ملف من إجمالي 20 ألف و 320 طلب تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة ، مشدداً على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة ، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع فى إستيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح ، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى.

وأكد محافظ أسوان أنه تم إعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو 2021 لسرعة إستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح ( نموذج 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب .

مخالفات البناء

اللواء أشرف عطية