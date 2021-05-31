الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس طالب وعاطل لسرقتهما أجهزة معمل كلية العلوم بالإسكندرية

المتهمان
المتهمان

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس طالب وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتسلل إلى مخزن كلية العلوم وسرقة 7 أجهزة معملية مكهنة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأجهزة المسروقة وعرضها على مسوؤلي الكلية، وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد منشوراً بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصورة ظهر خلالها قيام شخصان بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بكليات العلوم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، عن طريق تسلق سور الكلية وسرقة بعض الأجهزة من المخزن بالداخل.  
تم تشكيل فريق من البحث الجنائى بمديرية الامن، وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهما طالب، وعاطل، مقيمان بمحافظة الإسكندرية. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 7 أجهزة معملية "مكهنة"، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

محافظة على شرطة عمل فيس اجتماع النيابة الإسكندرية كلية العلوم محافظ أيام كاميرات تشكيل

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