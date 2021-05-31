سفينة حاويات سنغافورية منكوبة تحدث تلوثًا بيئيًا في سريلانكا

بدأ مسؤولون سريلانكيون اليوم الإثنين، استجواب قبطان وطاقم سفينة حاويات سنغافورية دمرت في حريق وتسببت في تسريب أطنان من حبيبات البلاستيك الدقيق والحطام، مما أدى إلى تلويث الشواطئ وإلحاق أضرار بيئية واسعة النطاق.



وسجل فريق من الشرطة تصريحات قبطان وطاقم سفينة الحاويات "إم في إكس-برس بيرل"، في العاصمة حيث يجري عزلهم حاليا في الحجر الصحي وفقا للوائح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).



وكانت السفينة التى تحمل 1486 حاوية من بينها 25 طنا من حمض النيتريك وإمدادات كبيرة من حبيبات البلاستيك الدقيق المستخدمة في صنع المنتجات البلاستيكية في طريقها من ميناء هازيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو.



وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم 20 مايو ، بيد أن البحرية السريلانكية وخفر السواحل الهندي يحافظان على برودة السفينة من أجل منع تجدد اشتعالها، وفقا لما ذكره متحدث باسم البحرية.



ولم يبلغ عن حدوث تسرب نفطي، ولكن محتويات الحاويات سقطت في البحر.

وقد تسبب الحطام والكريات البلاستيكية التي جرفتها المياه إلى الشاطئ في تلوث في بعض المناطق التي تحظى بإقبال السياح، وأدت إلى نفوق مئات الأسماك. وقد تم نشر أكثر من 1000 بحار وجندي لتنظيف الشواطئ .

وكان قد تم السيطرة على حريق اشتعل بسفينة حاويات سنغافورية، قبالة الساحل الغربي من سريلانكا، بعد تسعة أيام من اشتعاله، حيث تم تدمير معظم السفينة، مما تسبب في دمار بيئي.



وعلى الرغم من أنه تمت السيطرة على الحريق بسفينة الحاويات "إم في إكس-برس بيرل"، يتخذ رجال الإطفاء إجراءات لتبريد غرفة المحركات لمنع تسرب نفطي، طبقا لما ذكرته رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية، دارشاني

لاهاندابورا.



وأضافت: "يمكننا مراقبة الدخان الأسود من السفينة ولحسن الحظ، ليست هناك تقارير بشأن أي تسرب نفطي".



كان مسئولون قد ذكروا أن سلطات سريلانكا تخشى حدوث بقعة نفط محتملة من سفينة الحاويات السنغافورية المشتعلة قبالة الساحل الغربي للبلاد فيما تدمر سطح السفينة بالكامل.



يشار إلى أن الحريق الذي اندلع في العشرين من مايو في السفينة، كان خارج نطاق السيطرة وانتشر داخل السفينة الراسية على بعد عشرة أميال بحرية قبالة ميناء كولومبو الرئيسي.



وسقط حطام وكيماويات بالفعل في البحر ووصلت على الشاطئ في منطقة تمتد إلى 20 ميلا بحريا من السفينة الحاوية.



وكانت السفينة المسجلة ، التي ترفع علم سنغافورة، في طريقها من ميناء هازيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو وعلى متنها 1486 حاوية أغلبها تحتوي على كيماويات بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك.