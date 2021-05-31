الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سيد رجب يكشف لـ«الدستور» تفاصيل مشاركته في فيلم «كيرة والجن» 

سيد رجب
سيد رجب

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الكبير سيد رجب، خاصة أنه يشارك في أكثر من فيلم سينمائي من المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة، من بينهم "الجريمة" للمخرج الكبير شريف عرفة، و"كيرة والجن" للمخرج المتميز مروان حامد.

كشف رجب لـ«الدستور» أنه يستعد لاستئناف تصوير مشاهده الخاصة بأحداث فيلم «كيرة والجن» الذي توقف تصويره في أبريل الماضى لانشغال غالبية الفنانين بتصوير أعمالهم الدرامية التى عرضت مؤخرا في الماراثون الرمضاني. 

أضاف رجب: سعيد جدًا بتجديد التعاون مع المخرج الكبير مروان حامد، الذي استمتعت جدا بالعمل معه من قبل في فيلم "إبراهيم الأبيض"، والحمد لله انتهينا جزء كبير من التصوير، لافتا انه لا يعلم موعد طرح الفيلم بالسينمات فهذا شئ يخص الجهة المنتجة بالتنسيق مع المخرج. 

وعن تفاصيل دوره في الفيلم قال رجب: أجسد خلال الأحداث شخصية "الهلباوي"، وهو شخصية حقيقية وكانت من بين حركات المقاومة للاستعمار الإنجليزي.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى منذ اندلاع الثورة حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

ويشارك فى بطولته "كيرة والجن" نخبة كبيرة من الفنانين منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وبعض الممثلين الأجانب.

الفنان سيد رجب كيرة والجن الفنان سيد رجب السينما مروان حامد

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