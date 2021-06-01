اللبن في المقدمة.. أطعمة كفيلة لإصابتك بـ«إمساك الصيف»

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف جيدة جدًا في التعامل مع الإمساك، ولهذا السبب فإن إضافتها إلى النظام الغذائي فكرة جيدة.

وهناك أطعمة يمكن أن تسبب الإمساك، قدمها الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبى، والتى يجب أن تتجنبها للحماية من الإمساك.



الموز غير الناضج:

يعتبر تناول وجبة خفيفة من الموز هو أحد أفضل العلاجات المنزلية للإمساك، ولكن يمكن أن يتسبب تناول الموز غير الناضج في إصابتك بالإمساك.

فالموز غير الناضج مليئ بالنشا المقاوم الذي يصعب على الجسم معالجته وأيضًا التانينات التي يمكن أن تبطئ بشكل كبير من حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.



اللبن:

يعتقد البعض أن اللبن من الأطعمة الملينة والتى تساهم فى تنشيط حركة الأمعاء، ولكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حيث أن تناول الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن يتسبب في إصابتهم بتقلصات الجهاز الهضمى.

الحبوب المصنعة:

تعد الحبوب من أكثر الأطعمة كثافة بالألياف، ولكن ليس كل المنتجات الغذائية التي تحتوي على الحبوب يمكن أن تجعل حركة الأمعاء فى حالة نشط.

الوجبات السريعة:

لا شيء يمكن أن يسبب لك الإمساك أسرع من الوجبات السريعة، فإنها لحقيقة أنها عادة ما تكون منخفضة جدًا في الألياف.

ومن المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص قد يصابون بالإسهال بدلاً من الإمساك بعد تناول الوجبات السريعة فهذه السلع غير الصحية غنية بالدهون التي يمكن أن تؤدي إلى الإسهال وأيضًا جميع أنواع مشاكل الجهاز الهضمي مثل تقلصات البطن والغازات الزائدة.



الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين:

نصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين مثل تلك التي تحتوي على القمح والشعير، حيث يرجع ذلك إلى حقيقة أن الإمساك هو أحد المشاكل الهضمية المختلفة التي قد تواجهها.



القهوة والكحول:

تعتبر القهوة والكحول من المشروبات التى تساهم فى إدرار البول الأمر الذى يساهم فى خروج الماء بالجسم الأمر الذى يعود بالسوء على الجهاز الهضمى ويصعب عملية الإخراج.