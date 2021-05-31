الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحركات مكثفة من لجنة إنقاذ المحامين لسحب الثقة من رجائي عطية

رجائي عطية
رجائي عطية

كثفت لجنة إنقاذ نقابة المحامين، المُشكلة من عدد من أنصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور من تحركاتها الفترة الماضية؛ لحشد المحامين ضد النقيب رجائي عطية وتوقيع استمارات لسحب الثقة منه وتوزيعها في المحاكم المختلفة.

وأكد علي صبري، منسق اللجنة، أن هناك العديد من نقاط التقصير في إدارة نقابة المحامين، بما استدعى المطالبة بسحب الثقة من النقيب الحالي، منها إهمال ملف العلاجوعدم زيادة المعاش والتفريط في حقوق المحامين والتفريط في الأراضي المخصصة للنقابة وإهمال ملف شباب المحاميين.

وطالب صبري، المحامين بضرورة تكثيف مجهودهم لحشد المحامين ضد رجائي عطية، وتوقيع استمارات سحب الثفة منه، وذلك بالعمل علي ارض الواقع وان يكون هناك تحركات من المحامين المشتغلين داخل اروقة المحاكم دفاعاً عن النقابة وملفاته.

فيما أجرت نقابة المحامين، أمس، تحقيقًا مع المحامي خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين في شكوى مقدمة ضده تطالب بإسقاط قيده من مجلس النقابة.

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نقابة المحامين سامح عاشور نقيب المحامين رجائي عطية زيادة المعاش سحب الثقة

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