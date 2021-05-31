الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«زهرة الصحراء» جديد حسام أبو سعدة عن دار أطلس

زهرة الصحراء
زهرة الصحراء

تصدر قريبًا عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى، أحدث أعمال الكاتب حسام أبو سعدة، بعنوان "زهرة الصحراء".

وعلى غلاف الكتاب نقرأ: "عزيزى القارئ: أنت اليوم على موعد مع رحلة مثيرة، ما أحوجنا جميعًا لخوضها مع أنفسنا فى لحظات من المكاشفة الجريئة التى يمكن أن تتحول إلى ميلاد جديد يحقق صفاء الروح وسعادة الإيمان.
 

وفى رحلتنا المثيرة مع "زهرة الصحراء" سنتعرف على تفاصيل حياة بطلنا "محمد السيوفى" الفنان المبدع الحائر بين شهوات الجسد وأحلام الوجدان بين "نسرين" و"سلمى" و"رشا" وبين الخوف من فكرة الموت المسيطرة عليه منذ مولده والتى تدفعه دائمًا لمحاولة الإجادة كفنان مبدع يحاول عبثًا الهروب من وحش الموت المتربص به.
 

ترى ما هى فلسفة الموت، وما هو لغز الحب، وما هى جدوى الحياة، وأين الطريق الصحيح لليقين والإيمان؟ وباختصار أين الخلاص لبطلنا الحائر "محمد السيوفى" وسط دوامة الحياة؟!
 

هذه التساؤلات وغيرها يجيب عليها الأديب حسام أبو سعدة من خلال روايته "زهرة الصحراء" ومن خلال قصصه القصيرة "اللهاث ـ الملجأ ـ العصفور ـ رحال ـ اللقاء ـ الطائر الأبيض"، فمرحبًا بهذه الزهرة الجديدة فى بستان الأدب المصرى المزدهر دائمًا بالمبدعين القدامى والجدد... ثروت الشعراوى.

زهرة الصحراء حسام أبو سعدة دار أطلس القرصان رواية

الأكثر قراءة

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

عقب الاعتداء عليه.. رئيس حي عين شمس: «معنديش خصومة مع حد»

«أمن القاهرة» يضبط المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس

«كنت بهزر معاه».. القبض على عامل علق نجله من الطابق الرابع بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل