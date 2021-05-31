«زهرة الصحراء» جديد حسام أبو سعدة عن دار أطلس

تصدر قريبًا عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى، أحدث أعمال الكاتب حسام أبو سعدة، بعنوان "زهرة الصحراء".

وعلى غلاف الكتاب نقرأ: "عزيزى القارئ: أنت اليوم على موعد مع رحلة مثيرة، ما أحوجنا جميعًا لخوضها مع أنفسنا فى لحظات من المكاشفة الجريئة التى يمكن أن تتحول إلى ميلاد جديد يحقق صفاء الروح وسعادة الإيمان.



وفى رحلتنا المثيرة مع "زهرة الصحراء" سنتعرف على تفاصيل حياة بطلنا "محمد السيوفى" الفنان المبدع الحائر بين شهوات الجسد وأحلام الوجدان بين "نسرين" و"سلمى" و"رشا" وبين الخوف من فكرة الموت المسيطرة عليه منذ مولده والتى تدفعه دائمًا لمحاولة الإجادة كفنان مبدع يحاول عبثًا الهروب من وحش الموت المتربص به.



ترى ما هى فلسفة الموت، وما هو لغز الحب، وما هى جدوى الحياة، وأين الطريق الصحيح لليقين والإيمان؟ وباختصار أين الخلاص لبطلنا الحائر "محمد السيوفى" وسط دوامة الحياة؟!



هذه التساؤلات وغيرها يجيب عليها الأديب حسام أبو سعدة من خلال روايته "زهرة الصحراء" ومن خلال قصصه القصيرة "اللهاث ـ الملجأ ـ العصفور ـ رحال ـ اللقاء ـ الطائر الأبيض"، فمرحبًا بهذه الزهرة الجديدة فى بستان الأدب المصرى المزدهر دائمًا بالمبدعين القدامى والجدد... ثروت الشعراوى.