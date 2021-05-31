الحكومة الإيطالية تطالب ليبيا بالسيطرة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية

طالب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، الإثنين، من نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة، السيطرة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، وفقًا لقناة العربية.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية مساء اليوم، بقصر كيجي برئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراجي».

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، سيبحث الجانبان في عدة لقاءات، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة تسعى لرفع حجم إنتاج النفط الى 4-3 ملايين برميل في اليوم.

وقال الدبيبة، مخاطبًا منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي المنعقد، اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في روما: إنه من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف إنتاج 3-4 ملايين برميل في اليوم.

وأضاف: "يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف، فقد جئت إلى إيطاليا لرؤية الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معًا".