الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة أجهزة من داخل إحدى الكليات بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشوراً بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصورة ظهر خلالها قيام شخصان بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بإحدى الكليات -بدائرة قسم شرطة  محرم بك (بالإسكندرية) عن طريق تسلق سور الكلية وسرقة بعض الأجهزة من الداخل. 

أسفرت جهود تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة (طالب ، عاطل – مقيمان بمحافظة الإسكندرية). 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 7 أجهزة معملية "مكهنة") ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإسكندرية محافظة الاسكندرية التنمية البشرية وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي شكاوى المواطنين تكنولوجيا المعلومات كشف ملابسات بلاغات وشكاوى المواطنين

الأكثر قراءة

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن بناء سدود جديدة

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الوزارات تبدأ تعديل الرواتب استعدادًا لزيادة يوليو

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل