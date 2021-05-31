ضبط المتهمين بسرقة أجهزة من داخل إحدى الكليات بالإسكندرية
نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول منشوراً بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصورة ظهر خلالها قيام شخصان بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بإحدى الكليات -بدائرة قسم شرطة محرم بك (بالإسكندرية) عن طريق تسلق سور الكلية وسرقة بعض الأجهزة من الداخل.
أسفرت جهود تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة (طالب ، عاطل – مقيمان بمحافظة الإسكندرية).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 7 أجهزة معملية "مكهنة") ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.