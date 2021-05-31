«ياما في الجراب يا حاوي»: التفاصيل الكاملة لمسرحية يحيى الفخراني

يستعد الفنان يحيى الفخراني لخوض تحدي مسرحي جديد خلال الفترة المقبلة حيث قرر إعادة تقديم عرض "ليلة من الف ليلة" من جديد على مسرح القطاع الخاص بشكل مختلف وأبطال جدد بعد نجاحه في الأعوام السابقة في تقديمه علي مسرح القطاع العام حيث حقق أعلى إيراد في تاريخ مسرح الدولة، وتستعرض "الدستور" تفاصيبل العرض وسبب إقبال الفخراني علي إعادة تقديمه.

ياما في الجراب يا حاوي

منذ عامين، قدم يحيى الفخراني عرض "الملك لير" مع المنتج مجدي الهواري في مسرح كايرو شو، ووقتها قرر الفخراني إعادة تقديم عرض "الملك لير" بعد سنوات من تقديمه علي مسرح الدولة بنجوم جدد نظرًا، لأن الفخراني يجد أن تقديم رواية جديدة في الوقت الحالي بالمسرح ستأخذ وقت طويل في التحضير والتجهيز والعرض.

لذلك قرر الفخراني تقديم العرض وبالفعل وحقق نجاح جماهيري كبير رغم أن العرض كلاسيكي ويقدم في القطاع الخاص، وهو نفس السبب الذي قرر الفخراني إعادة عرض "ليلة من الف ليلة" مرة أخرى، فهو قام بتصوير عرض "الملك لير" مؤخرًا وانتهت مواسم عرضه وبالتالي كان عليه البحث عن نص جديد لتقديمه بعد "الملك لير" ولم يجد أفضل من "ليلة من الف ليلة"، لكن بأبطال جدد وتم تغيير اسمه لـ "ياما في الجراب يا حاوي".

ياما في الجراب يا حاوي

وقرر المخرج والمنتج مجدي الهواري القيام بمهمة إخراج مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بنفسه مع الفخراني وذلك بعد اعجابه بالنص ففضل إخراجه بجانب إنتاجه، وحالياً يتم ترشيح ابطاله بجانب الفخراني فمن المقرر الاستعانه بالفنان محمد الشرنوبي وكارمن سليمان في تقديم الشخصيات الرئيسية وبجانب الفنان محمد التاجي وجاري التعاقد مع باقي الابطال لبدء بروفات التربيزة علي ان تبدأ الجهة المنتجة في تنفيذ الديكورات والموسيقي التصويرية فمن المقرر تقديم العرض بطرق حديثة أكثر إبهارًا مثل عرض العروض الذي قدمتها كايرو شو مؤخراً تحت رئاسة مجدي الهواري.

ياما في الجراب يا حاوي

تدور قصة المسرحية حول الشحات الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، حيث يتنكر في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهى امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها لها من قبل.