الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدولة اليمني يصل مطار القاهرة الدولي

مطارالقاهرة
مطارالقاهرة

وصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين وزير الدولة اليمني وأمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغنى حفظ الله جميل، قادما من عدن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول، وزير الدولة اليمني، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

من المقرر أن يلتقي وزير الدولة اليمني، خلال زيارته مصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليمن والتسهيلات التى تقدمها مصر للمواطنين اليمنيين خاصة الراغبين فى تلقي العلاج بمستشفيات مصر إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.
 
 وفي سياق آخر، تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وصول وزير الدولة اليمني مطار القاهرة زيارة رسمية

الأكثر قراءة

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

عقب الاعتداء عليه.. رئيس حي عين شمس: «معنديش خصومة مع حد»

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

«أمن القاهرة» يضبط المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس

«كنت بهزر معاه».. القبض على عامل علق نجله من الطابق الرابع بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل