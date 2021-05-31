وزير الدولة اليمني يصل مطار القاهرة الدولي

وصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين وزير الدولة اليمني وأمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغنى حفظ الله جميل، قادما من عدن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول، وزير الدولة اليمني، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

من المقرر أن يلتقي وزير الدولة اليمني، خلال زيارته مصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليمن والتسهيلات التى تقدمها مصر للمواطنين اليمنيين خاصة الراغبين فى تلقي العلاج بمستشفيات مصر إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية.



وفي سياق آخر، تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.