برلمانية: مبادرة صوت مصر في أفريقيا تساعد على تنشيط حركة السياحة

أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج مبادرة للمصريين بالخارج "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية المتمركزة في الخارج.

أشارت عطوة، في بيان الاثنين، أن هذه المبادرة تساعد بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة والطيران مع الدول الأفريقية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات معها إلى جانب زيادة عمليات الاستيراد والتصدير بينها وبين مصر لكافة البضائع خاصة الأدوية والأغذية والمحاصيل الزراعية والأثاث، وزيادة التبادل الطلابي والتعاون في مجال التعليم، وكذلك إرسال المزيد من الأطباء والدعم الطبي بمختلف أنواعه للدول الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والنقل البري والبحري.

أضافت أنه لا يغفل على أحد اهتمام الدولة المصرية، منذ ان تولى افخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، بالقارة السمراء وتقديم الدعم الكامل لهم، فضلا عن تلبية احتياجاتهم والتعرف على كل ما يواجههم من عقبات، كما أن الدولة المصرية أتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة نحو عمقها الأفريقي ولازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وأعلنت وزيرة الهجرة إطلاق مبادرة للمصريين بالخارج "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa وذلك من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.