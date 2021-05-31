وكيل «تعليم الغربية»: استمرار تلقي المعلمين لقاح كورونا

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار تلقي معلمي الغربية مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بجميع الإدارات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

كما أكد على دعم المحافظ، لمبادرة "اللقاح أمان"، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب، وتلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا، وبالأخص للمعلمين.

من ناحية أخرى، قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالغربية، بتوفير مصل اللقاح لجميع العاملين بديوان المديرية بدء من اليوم وحتى نهاية فترة التسجيل الالكتروني بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، حيث يعد اليوم هو المرحلة الأولى، وسيتم تلقي المرحلة الثانية لاحقا.

وأكد وكيل الوزارة، أن معظم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان، لدورهم الوطني في قيادة باقي طوائف الشعب لتلقي مصل اللقاح ضد فيروس كورونا، وشعورهم بواجبهم تجاه بلدهم الحبيب مصر.