الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العرض في ديسمبر

هند صبري تكثف تصوير «البحث عن علا..عايزة أتجوز 2»

هند صبري
هند صبري

تواصل الفنانة هند صبري تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "البحث عن علا.. عاوزة أتجوز2" المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وتكثف هند تصوير مشاهد المسلسل، سعيًا من المخرج هادي الباجوري للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة ليتفرغ بعد ذلك لمرحلة المونتاج حيث من المقرر عرضه خلال ديسمبر المقبل على منصة نتفلكس العالمية.

ويحل خلال العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن كضيوف شرف خلال الحلقات ومنهم الفنان خالد النبوي والفنان آسر ياسين، والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان هاني عادل، وآخرين، ويعد مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي عرض قبل 10 سنوات، ومن المقرر عرضه على منصة "نتفليكس" وتقوم شركة الإنتاج الخاصة بهند صبري، بتنفيذ العمل الجديد .

مسلسل “البحث عن علا” من بطولة هند صبري وسوسن بدر، وندا موسى، ومحمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف من إخراج هادي الباجوري.

وترصد علا من خلال شخصيتها التغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

وتشارك هند صبري في الفترة القادمة بطولة فيلم "كيرة والجن" الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، ويواصل صناع الفيلم تصويره استعدادص لطرحه ذلك عقب تأجيل الفيلم لعام 2022 لحين هدوء الأوضاع بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي أثر على عدد جمهور قاعات العرض السينمائي.

هند صبري تكثف تصوير البحث عن علا مسلسل عاوزة أتجوز 2 ديسمبر

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