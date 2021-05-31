«أم الدنيا».. الفلسطينيون يحتفون بزيارة الوفد المصري لغزة

"سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول"، جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنًا عن دعمه للقضية الفلسطينية، ليحتفي بها الشعب الفلسطيني في شوارع غزة كنوع من الامتنان والتقدير للقيادة المصرية حيث تصدرت جملة الرئيس السيسي "تريندات" منصات التواصل الاجتماعي، مرددين كلمات تحمل كل معاني الشكر والامتنان للقيادة المصرية.

كل هذا الحب حمله الفلسطينيون في قلوبهم نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضيتهم، خاصًة بعد الهجوم عليهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والحملات الشرسة باعتقال الفلسطينيين، وتهجيرهم من حي الشيخ جراح، وقصف قطاع غز.

وكتبت هدى الشعراوي من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر صفحتها الشخصية تعليقًا على دعم ووقوف مصر بجانب الأشقاء الفلسطينيين: "الدولة القوية يستعملها حساب وإحنا استحملنا كتير قوى عشان نوصل لكده، ومصر تدعمنا وتكون نصيرة لينا".

وأشاد شعبان سماحة من روّاد "فيسبوك"، بدور مصر القوي، موجهًا التحية، قائلًا: "حفظ الله مصر وأهلها وتحيا أم الدنيا"، وشكرت يارا خالد أبو شهاب، من سكان قطاع غزة، الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية الحكيمة، على دعم ومساندة القضية الفلسطينية، قائلًة: "مصر أم الدنيا، كُلنا نشهد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل عام، وفى غزة بشكل خاص".

جدير بالذكر أن 8 مايو الحالي، وقف الرئيس داعمًا ومساندًا للقضية بالفعل قبل القول، فخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتوجه صباح، اليوم الاثنين، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.