رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بمساحات الأراضي المتعامل عليها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، التي تتعلق بالثروة الحيوانية، أو الداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أو الاستزراع السمكي.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار اعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، وذلك نظرًا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها والإعلان عنها.

وتناول الاجتماع، بيانًا بموقع ومساحات الأراضي الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوي، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة للتغذية بالكهرباء للمنطقة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارة والصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد هيكل محفظة "صندوق مصر السيادي"، موضحة أن طبيعة عمل صندوق مصر السيادي تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، موضحة أن الصندوق يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.