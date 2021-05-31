الاتحاد الإفريقى: إطلاق السوق القارية الموحدة للكهرباء الخميس

يعتزم الاتحاد الإفريقي، الإعلان الرسمي عن انطلاق السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء، الخميس المقبل.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان، اليوم الإثنين أن فعاليات إطلاق السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء ستبدأ بموجز يقدم لمحة عامة عن المشروع تليها كلمات من مفوضي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المسئولين عن الطاقة.

ويتحدث نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المسئول عن الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، وستحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على كلمة للتعبير عن دعمها لمشروع الكهرباء الموحد.

تعد سوق الكهرباء الموحدة في إفريقيا (AfSEM) أحد المشروعات التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء الإفريقي من خلال سوق الكهرباء القاري المتكامل استنادًا إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لعام 2019، وتهدف لمنح القطاع العائلي والشركات والصناعات الإفريقية طاقة أكثر أمانًا واستدامة وموثوقية وتنافسية وبأسعار معقولة.

بدأت رحلة إنشاء سوق الكهرباء الموحدة في إفريقيا على المستوى القاري في عام 2015 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الاتحاد الإفريقي، وتم إعداد ورقة سياسة للسوق الموحدة وخريطة الطريق وهيكل الحوكمة من قبل فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي بتنسيق من مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وتم التصديق عليها من قبل المجموعات الاقتصادية الإقليمية والطاقة والمجمعات ومؤسسات الطاقة الإفريقية الأخرى التي اعتمدها رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في فبراير 2021.

تم تصميم سوق الكهرباء الموحدة في إفريقيا لتحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة والاستدامة والقدرة التنافسية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وستكون أكبر سوق منفردة للكهرباء في العالم وتغطي 55 دولة عضو يخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وستكون استجابة فعالة للنمو القوي للطلب على الكهرباء في إفريقيا.