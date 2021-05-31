مفوض أوروبي: اعتراض بيلاروس لطائرة راين إير يشكّل قرصنة

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الإثنين إنّ اعتراض بيلاروس لطائرة راين إير الاسبوع الماضي يعتبر "قرصنة دولة"، وذلك بعد لقائه بعض الركاب في ليتوانيا.

وصرّح: "أنّها حادثة غير مقبولة، لقد حدث اختطاف ليس فقط لطائرة تابعة للاتحاد الأوروبي يستقلها ركاب أوروبيون بل اختطاف للقيم الأوروبية وهذا ما لن نتسامح معه".

وأجبرت بيلاروس طائرة تقوم برحلة بين اثينا وفيلنيوس في 23 مايو على الهبوط في مينسك، لتعتقل الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا ما أثار تنديدا دوليا.

وقال بريتون: إنّ أوروبا "تعرضت لهجوم بهذا الفعل من قرصنة الدولة. لن نجعل هذا يمر بدون عقاب"، مشيرا إلى أن التكتل يعمل على فرض عقوبات اقتصادية إضافية على بيلاروس.

وناقشت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا خلال زيارة لاستونيا فرض عقوبات من الاتحاد الاوروبي مع الرئيسة الاستونية كيرستي كاليولايد.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع كاليولايد: إنّ الرئيس البيلاروسي الكسندر "لوكاشنكو وضع بيلاروس على طريق التدمير الذاتي من أجل سلطة ومجد شخصي".

وصرّحت "نظامه بات الآن تهديدا للأمن الإقليمي والأوروبي".

وارتدت تيخانوفسكايا وكاليولايد ملابس بيضاء فيما وضعت زهور بيضاء وحمراء في جوارهما، في اشارة الى لوني العلم السابق لبيلاروس الذي تستخدمه المعارضة الآن.

وقد أعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات على 9 مؤسسات مملوكة لحكومة بيلاروسيا اعتبارا من 3 يونيو، وذلك ردا على اعتراض طائرة مدنية لاعتقال صحفي معارض.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في بيان فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية: "إنّ إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة "رايان إير" الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثّل إهانة مباشرة للمعايير الدولية".

كما أضافت: أنّ العقوبات تستهدف تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو، مشيرة إلى أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً.

وقبل أيام، قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات التابعة لشركات الطيران في بيلاروسيا.

وفي اجتماع انعقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، اتفق زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منع شركات الطيران في التكتل من استخدام المجال الجوي لبيلاروسيا، متعهدين بفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.