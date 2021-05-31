ضمن «حياة كريمة».. إنجاز مستمر لتبطين الترع المتعبة بالقرى المستهدفة

على قدم وساق تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، بجميع محافظات مصر، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج و أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

51 مركزا ضمن المبادرة الرئاسية

يأتي ذلك فيما انتهت قطاعات وزارة الري‘ من تنفيذ اعمال تأهيل وتبطين 1770 كيلو متر من المستهدف بطول 7,850 كيلو متر ضمن المرحلة الاولي وخاصة في 51 مركزا تضم قرى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأقل دخلا.

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

تحسين شبكة الترع بالجمهورية

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس إيجابيا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين ، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الري لـ"الدستور"ـ إعطاء أولوية في تنفيذ الاعمال لقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرا إلى أهمية المشروع في تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

تعظيم العائد من الاستثمارات

وأكد غانم، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل" ، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومي، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، و إزالة التعديات على القطاع المائي.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، لا يستهدف فقط ترشيد وتوفير المياه كما يدعى البعض، ولكن له أهداف متعددة منها ضمان وصول المياه فى الوقت المناسب الى النهايات.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف المحافظة على حجم وأبعاد الترع، ونظافة الترع والمحافظة على جودة المياه، بجانب إضفاء شكل جمالي عليها والحفاظ عليها من التعديات وزيادة التلوث البيئي الناتج عن المخلفات.

وأكد أستاذ الموارد المائية لـ"الدستور"، إن أعمال التأهيل والتبطين ذات أهمية كبرى في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنوياً، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية تقوم بمشروعات لمواجهة النقص المائي.