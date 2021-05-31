الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. جلسة حلف يمين قانونية لمحامى الوجه البحرى ومدن القناة

رجائي عطية
رجائي عطية

تعقد نقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، لنقابات الوجه البحري ومدن القناة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من التاسعة صباحًا، ويترأسها نقيب المحامين رجائي عطية، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وبحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

يؤدي قسم المحاماة بالجلسة المحامين الجدد من نقابات: (شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ طنطا ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ المحلة ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ).

فيما أعلن المكتب الفني لنقيب المحامين بدء تلقيه الأبحاث المشاركة في مسابقة النقابة التشجيعية للعام الحالي، ابتداءً من الأول من يونيو المقبل تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأعلنت نقابة المحامين، في وقت سابق فتح باب التقدم لجوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه، وتبلغ قيمة الجوائز 150000 (مائة وخمسين ألف جنيه) موزعة كالآتي:

الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه

الجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه

الجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه

على أن يتم نشر الموضوعات الفائزة وكل الموضوعات المتميزة تباعًا في مجلة المحاماة.

شروط التقدم للجائزة:

يكون التقدم للجائزة وفقًا للقواعد الآتية:

– أن يكون المتقدم من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين لاشتراك 2021.

– ألا تزيد درجة قيد المتقدم عن الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عامًا.

– أن تكون المادة المقدمة إضافة متميزة وإثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث، وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه.

– ألا تقل عدد صفحات الموضوع عن مائة صفحة ولا تزيد على مائة وستين صفحة بحجم A4 بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية .

– ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الالكترونية.

– ألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى ، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

– أن يتقدم بإنتاجه إلى المكتب الفني لنقيب المحامين في الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

– على المتقدم أن يقدم ثلاث نسخ من إنتاجه مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة أو أي وسيط إلكتروني .

البحيرة نقيب المحامين نقابة المحامين اتحاد عمال مصر الوجه البحري رجائي عطية المحامين الجدد

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