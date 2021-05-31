سفيرنا بالخرطوم يلتقي الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني

التقى اليوم السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير المصري أن المقابلة تناولت متابعة تطورات ملف السلام في السودان وجهود مصر في دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان الشقيق، وأكد في هذا الخصوص أن استقرار السودان يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما ينعكس على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات متلاحقة.

من جانبه، أشاد عضو مجلس السيادة السوداني بالدور المصري في دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في شتى المجالات، منوهاً في هذا الصدد بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم السودان.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك للبلدين، حيث تطابقت رؤى الجانبين فيما يتعلق بأهمية تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، واستمرار التنسيق المصري السوداني على كافة المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان قد عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 31 مايو الجاري، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع وزير خارجية ماليزيا "هشام الدين حسين"، بهدف تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلديّن، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

وصَرّحَ السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا حرصهما على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتحقيق نقلة في المجالات ذات الأولوية لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وبما يُلبي تطلعات الجانبين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق أيضاً إلى التطورات ذات الصلة بجائحة "كورونا" وسبل تعزيز القدرات الوطنية والجهود الدولية المبذولة للاستجابة لتداعياتها.