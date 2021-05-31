أبو الغيط يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العمل العربي المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية العربية في تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وتدعيم وتعزيز آلياتها لحماية وصون الأمن القومي العربي، والارتقاء بدورها إلى ما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تتطلب تعزيز التضامن العربي أكثر من أي وقت مضى.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم، أن أمين عام الجامعة العربية التقى، اليوم، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ناقشا التطورات على الساحة العربية، وذلك بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

من جانبه، أثنى رئيس البرلمان العربي، على الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، مثمنا الجهود التي يقوم بها الامين العام أحمد أبو الغيط في دعم العمل العربي المشترك.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والبرلمان العربي في مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي لخدمة الشعوب العربية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونتائج أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت مؤخراً بمقر الجامعة العربية، لنصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني، مشيداً بالجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار.



وشدد "العسومي" على أن الأمة العربية تمر حالياً بلحظة فارقة تواجه فيها العديد من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وهو ما يتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية على كافة المستويات لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً في هذا السياق على أهمية التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية العربية والدبلوماسية الرسمية في نصرة القضايا العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الدولية.