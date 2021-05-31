غالية بن علي لـ«الدستور»: «كنت أتخيل مصر زي الأفلام لكن لقيتها أحلى»

طرحت الفنانة التونسية غالية بن علي مؤخرًا أول أغنية من ألبومها الجديد "فيلم مصري" على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية وحملت اسم "تتر فيلم مصر"، وتعاونت في كتابة كلمات الأغنية مع صديقتها نهال هاني وقام بتصوير الفيديو كليب صديقها كريم الحيوان.

كشفت غالية، لـ"الدستور"، تفاصيل الأغنية والألبوم التي تنوي طرحها الفترة المقبلة:" أول ألبوم باللهجة المصرية يحكي عن مصر وكيف وصلت أعمال السينما والمسرح المصري لكل البلدان، فأنا نشأت في جنوب تونس وعندنا البنات مكنتش بتطلع والثقافة الوحيدة عندنا كانت من خلال التلفزيون بالتالي أنا تربيت على الفن المصري".

في فيديو كليب "تتر فيلم مصري" حرصت غالية علي إبراز ذلك وكان من الصعب التصوير في سينمات ومسارح حقيقية في مصر بسبب فيروس كورونا:"قمت ببناء ماكيت يشبه السينما المصرية في بيتي ببليجكا وأنا أفهم جيداً في الجرافيك دايزين وصنعت ذلك من الكرتون والخشب والورق".

وتابعت الفنانة التونسية: "بناء ماكيت يحاكي السينما والمسرح المصري وأخد 15 يومًا في تنفيذه وساعدني في ذلك مدير التصوير كريم الحيوان فهو من قام بتصوير الفيديو كليب، وبالتالي سأقدم أغاني الألبوم في فيلم يحمل اسم "فيلم مصري" احكي فيه عن مصر بخيالي وسأقدم تفاصيل حقيقية بجانب تفاصيل من خيالي عن أم الدنيا كما رأيتها".

وأكدت غالية بن علي: "صعب أن أحكي عن تفاصيل الفيلم بالكامل حاليًا، لكن الفيلم سيضم الـ15 أغنية الخاصين بالألبوم في رحلة بحث عن شئ محدد وهحكي عن تجربتي من خلال جولتي في مصر، وسأكشف سبب تجدد حبنا لمصر مع مرور السنين كنت أتخيل أن مصر مثل الأفلام، لكن وجدتها أفضل وأحلى".