مسئول الصحة بشمال قنا يطمئن المواطنين للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور بدوي محمد المعاون، مسئول قطاع الصحة في شمال محافظة قنا، إن المركز الطبي بمدينة نجع حمادي شمالي المحافظة، والذي خصص مؤخرًا لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، يباشر عمله في استقبال المواطنين، الذين سجلوا بياناتهم عبر موقع الوزارة لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المصابين بكورونا داخل المستشفيات وفي العزل المنزلي، فضلًا عن ارتفاع نسب التعافي داخل المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضح مسئول قطاع الصحة بشمال محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لقاح فيروس كورونا، الذي يتم تلقيح المواطنين به للحماية من الفيروس، آمن تمامًا، لافتًا إلى أن التجربة خير دليل، حيث إن الطاقم الطبي سواء بنجع حمادي أو محافظة قنا وأنحاء الجمهورية حصلوا على اللقاح.

وأضاف المعاون، أن اللقاح آمن تمامًا، ويخلو من أي أعراض جانبية قد تؤثر على صحة الإنسان، قائلاً: "لو فيه أي مخاوف مكناش إحنا كطاقم طبي حصلنا عليه"، منوهًا بأن لقاح فيروس كورونا، هو الوسيلة الآمنة الوحيدة للوقاية من كورونا، إضافًة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لتجنب المرض والإصابة بالعدوى.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظة ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح.

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هي «وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي، جمعية الإخلاص بمركز دشنا، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي»، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إنه يتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح ،مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني .

وطالب جموع أهالي محافظة قنا وخاصة كبار السن ضرورة سرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا وتحديد الأماكن القريبة ليهم.