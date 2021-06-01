الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 توابل للقضاء على حب الشباب نهائيا

توابل
توابل

تعتبر التوابل من العناصر الأساسية في المطبخ؛ لأنها تضيف الكثير من النكهات للوجبات الغذائية، ولكن بصرف النظر عن إضافة التوابل في الطهي، فإن توابل المطبخ مفيدة عندما يتعلق الأمر بالتغلب على مشاكل حب الشباب.

تعد مشكلة حب الشباب من الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير بين المراهقين، الأمر الذي يسبب إنزعاجًا، لذل يقدم موقع "healthybuilderz" الطبي عددًا من التوابل التي يمكن استخدامها للتخلص من حب الشباب نهائيًا.

القرنفل:

يمكن لعشب القرنفل أن يساهم في القضاء على حب الشباب، وذلك لاحتوائه على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب.

وتتمثل طريقة الاستخدام في خلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء صغير، وتركه ينقع لمدة 24 ساعة، ووضعه بعد ذلك على الوجه.

عشبة الوسابي:

الوسابي هى عشبة يمكن أن تكون مفيدًة أيضًا لبشرتك؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المواد الكيميائية النباتية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة.


الينسون:
أكد خبراء التجميل، أن الينسون يمكن أن يساعد في علاج مشكلة حب الشباب؛ لأنه يمتلك القدرة على تقليل الندبات وعلاج الجروح وحتى محاربة آثار الشيخوخة.

ويمكنك استخدام اليانسون النجمي كتونر للبشرة للمساعدة في تنظيف بشرتك، حيث نحضر يانسون وكوب من الماء المصفى، ونسخن الماء حتى الغليان ثم يضاف اليانسون، وتخفض الحرارة إلى متوسطة وتركها تنضج لمدة 10 دقائق قبل إبعادها عن النار، ثم يترك المحلول يبرد تمامًا قبل نقله إلى زجاجة رذاذ، ويتم  الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدمه حسب الحاجة.

الكركم:

غالبًا ما يستخدم الكركم في العلاجات العشبية الصينية لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض؛ بسبب الكركمين الموجود به.

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للسرطان، ومضادات الأكسدة والفيروسات بما في ذلك مسكنات الألم، فإذا كنت تعانين من نوبات متكررة من حب الشباب ، فإن إضافة الكركم يمكن أن يكون مفيدًا.

الثوم:
الثوم من التوابل الأخرى التي يمكن إضافتها إلى نظام العناية بالبشرة، حيث ثبت أن الثوم فعال في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الطفح الجلدي والسعفة أيضًا.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ستكون بشرتك قادرة على الشفاء بشكل أسرع أيضًا، و يمكنك إضافة هذا إلى وجباتك.

الشيخوخة فيتامين سى الكركم الكركمين حب الشباب الأمراض الجلدية خبراء التجميل علاج حب الشباب السعفة

الأكثر قراءة

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

روسيا تعلن استئناف الطيران مع 9 دول فى يونيو بينها دولتان عربيتان

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو