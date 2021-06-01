5 توابل للقضاء على حب الشباب نهائيا

تعتبر التوابل من العناصر الأساسية في المطبخ؛ لأنها تضيف الكثير من النكهات للوجبات الغذائية، ولكن بصرف النظر عن إضافة التوابل في الطهي، فإن توابل المطبخ مفيدة عندما يتعلق الأمر بالتغلب على مشاكل حب الشباب.

تعد مشكلة حب الشباب من الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير بين المراهقين، الأمر الذي يسبب إنزعاجًا، لذل يقدم موقع "healthybuilderz" الطبي عددًا من التوابل التي يمكن استخدامها للتخلص من حب الشباب نهائيًا.

القرنفل:

يمكن لعشب القرنفل أن يساهم في القضاء على حب الشباب، وذلك لاحتوائه على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب.

وتتمثل طريقة الاستخدام في خلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء صغير، وتركه ينقع لمدة 24 ساعة، ووضعه بعد ذلك على الوجه.

عشبة الوسابي:

الوسابي هى عشبة يمكن أن تكون مفيدًة أيضًا لبشرتك؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المواد الكيميائية النباتية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة.



الينسون:

أكد خبراء التجميل، أن الينسون يمكن أن يساعد في علاج مشكلة حب الشباب؛ لأنه يمتلك القدرة على تقليل الندبات وعلاج الجروح وحتى محاربة آثار الشيخوخة.

ويمكنك استخدام اليانسون النجمي كتونر للبشرة للمساعدة في تنظيف بشرتك، حيث نحضر يانسون وكوب من الماء المصفى، ونسخن الماء حتى الغليان ثم يضاف اليانسون، وتخفض الحرارة إلى متوسطة وتركها تنضج لمدة 10 دقائق قبل إبعادها عن النار، ثم يترك المحلول يبرد تمامًا قبل نقله إلى زجاجة رذاذ، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدمه حسب الحاجة.

الكركم:

غالبًا ما يستخدم الكركم في العلاجات العشبية الصينية لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض؛ بسبب الكركمين الموجود به.

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للسرطان، ومضادات الأكسدة والفيروسات بما في ذلك مسكنات الألم، فإذا كنت تعانين من نوبات متكررة من حب الشباب ، فإن إضافة الكركم يمكن أن يكون مفيدًا.

الثوم:

الثوم من التوابل الأخرى التي يمكن إضافتها إلى نظام العناية بالبشرة، حيث ثبت أن الثوم فعال في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل الطفح الجلدي والسعفة أيضًا.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ستكون بشرتك قادرة على الشفاء بشكل أسرع أيضًا، و يمكنك إضافة هذا إلى وجباتك.