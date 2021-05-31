الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية
وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 31 مايو الجاري، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع وزير خارجية ماليزيا "هشام الدين حسين"، بهدف تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلديّن، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي. 

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا حرصهما على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واتفقا على اتخاذ مزيد من التدابير لتحقيق نقلة في المجالات ذات الأولوية لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وبما يُلبي تطلعات الجانبين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق أيضاً إلى التطورات ذات الصلة بجائحة "كورونا" وسبل تعزيز القدرات الوطنية والجهود الدولية المبذولة للاستجابة لتداعياتها. 

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أشار الوزير شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلاً عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تم تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

واختتم السفير حافظ تصريحاته بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل وتبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المحافل الدولية.

وزير الخارجية سامح شكري ماليزيا التعاون الخارجية

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